Адвокаты Грайнер подтвердили, что Бриттни находится в мордовской колонии

Мария Благоволина и Александра Бойкова, адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер, подтвердили, что спортсменка этапирована в женскую исправительную колонию номер 2 в поселке Явас в Мордовии.

«Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у нее в начале этой недели», - приводит слова юристов зарубежная пресса.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Затем Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.