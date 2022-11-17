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Адвокаты Грайнер подтвердили, что Бриттни находится в мордовской колонии

Ранее спортсменку из США приговорили к девяти годам заключения за перевозку наркотических веществ.
17 ноября 2022 23:52

Мария Благоволина и Александра Бойкова, адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер, подтвердили, что спортсменка этапирована в женскую исправительную колонию номер 2 в поселке Явас в Мордовии.

«Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у нее в начале этой недели», - приводит слова юристов зарубежная пресса.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Затем Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

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