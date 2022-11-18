Бывшего игрока НБА арестовали за грабеж автозаправки

Бывший игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлис» Донте Грин арестован за попытку ограбить автозаправку, сообщают американские СМИ.

По данным источника, спортсмен, находясь в нетрезвом состоянии, набросился на кассира и потребовал отдать ему всю выручку. Посетили одного из соседних ресторанов быстрого питания увидели происходящее и вызвали полицию, которая арестовала Грина.

Инцидент произошел 8 ноября, но об этом стало известно лишь недавно, сообщает источник.