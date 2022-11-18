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Бывшего игрока НБА арестовали за грабеж автозаправки

Экс-игрок «Мемфис Гриззлис» Грин был в нетрезвом состоянии.
18 ноября 2022 15:41
автор: Александр Евграфов

Бывший игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлис» Донте Грин арестован за попытку ограбить автозаправку, сообщают американские СМИ.

По данным источника, спортсмен, находясь в нетрезвом состоянии, набросился на кассира и потребовал отдать ему всю выручку. Посетили одного из соседних ресторанов быстрого питания увидели происходящее и вызвали полицию, которая арестовала Грина.

Инцидент произошел 8 ноября, но об этом стало известно лишь недавно, сообщает источник.

источник: «Советский спорт»
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Бывшего игрока НБА арестовали за грабеж автозаправки
Экс-игрок «Мемфис Гриззлис» Грин был в нетрезвом состоянии.
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