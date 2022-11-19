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Антон Квитковских: «Наши козыри - молодость, скорость и агрессия»

В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» форвард «Локомотива-Кубань» рассказал об ожиданиях от предстоящего заключительного матча первого круга регулярки Единой лиги ВТБ против «Минска» и поделился мнением о своем восстановлении после травмы.
Антон Квитковских: «Наши козыри - молодость, скорость и агрессия»
19 ноября 2022 21:58
автор: Савинова Дарья

- В матче в Минске, в определении победителя, на первый план выйдет то, насколько хорошо мы сможем организовать свою командую игру и в защите, и в нападении, - начал форвард «Локо» Антон Квитковских. – Ну и, конечно же, наши козыри - молодость, скорость и агрессия. За счет этого мы и должны побеждать. - Игрой против «Минска' «Локо» завершит первый круг регулярки.

- Какие впечатления от этого отрезка чемпионата?

- Точно можно сказать, что получилось далеко не все, как хотелось бы. Тем не менее в ряде матчей показали себя достойно. Мы знаем, на что способны, и отрезками это демонстрировали. Будем исправлять ошибки, играть более стабильно и во второй половине регулярной части чемпионата все будет по-другому.

- В сентябре у тебя случилась очень неприятная травма (Квитковских в предсезонном турнире получил повреждение голеностопного сустава и пропустил часть тест-матчей команды в Турции и Суперкубок Единой лиги ВТБ). Сейчас ты уже полностью восстановился?

- Приступив к тренировкам, к играм, был скован. Честно говоря, думаю, что и сейчас мое восстановление еще продолжается. Физически я точно готов на все 100%, но ментально, чувствую, процесс еще не завершен. Тем не менее стараюсь помогать команде во всех аспектах, выкладываюсь в матчах и на тренировках на максимум.

- Летом ты принял предложение «Локо» о переезде в Краснодар (Квитковских выступал в саратовском «Автодоре» с 2016 года). Насколько комфортно прошел этот переход, ведь ты впервые в профессиональной карьере сменил клуб?

- Я целиком и полностью себя ощущаю игроком «Локо» — это факт. Мы со многими ребятами из команды давно знакомы, а сейчас это уже это переросло в дружбу. Понимаем друг друга с полуслова, разговариваем и общаемся на площадке и за ее пределами. В «Локо» мы - друзья, можно даже сказать, семья.

источник: «Советский спорт»
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Антон Квитковских: «Наши козыри - молодость, скорость и агрессия»
Антон Квитковских: «Наши козыри - молодость, скорость и агрессия»
В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» форвард «Локомотива-Кубань» рассказал об ожиданиях от предстоящего заключительного матча первого круга регулярки Единой лиги ВТБ против «Минска» и поделился мнением о своем восстановлении после травмы.
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