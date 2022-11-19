Антон Квитковских: «Наши козыри - молодость, скорость и агрессия»

- В матче в Минске, в определении победителя, на первый план выйдет то, насколько хорошо мы сможем организовать свою командую игру и в защите, и в нападении, - начал форвард «Локо» Антон Квитковских. – Ну и, конечно же, наши козыри - молодость, скорость и агрессия. За счет этого мы и должны побеждать. - Игрой против «Минска' «Локо» завершит первый круг регулярки.
- Какие впечатления от этого отрезка чемпионата?
- Точно можно сказать, что получилось далеко не все, как хотелось бы. Тем не менее в ряде матчей показали себя достойно. Мы знаем, на что способны, и отрезками это демонстрировали. Будем исправлять ошибки, играть более стабильно и во второй половине регулярной части чемпионата все будет по-другому.
- В сентябре у тебя случилась очень неприятная травма (Квитковских в предсезонном турнире получил повреждение голеностопного сустава и пропустил часть тест-матчей команды в Турции и Суперкубок Единой лиги ВТБ). Сейчас ты уже полностью восстановился?
- Приступив к тренировкам, к играм, был скован. Честно говоря, думаю, что и сейчас мое восстановление еще продолжается. Физически я точно готов на все 100%, но ментально, чувствую, процесс еще не завершен. Тем не менее стараюсь помогать команде во всех аспектах, выкладываюсь в матчах и на тренировках на максимум.
- Летом ты принял предложение «Локо» о переезде в Краснодар (Квитковских выступал в саратовском «Автодоре» с 2016 года). Насколько комфортно прошел этот переход, ведь ты впервые в профессиональной карьере сменил клуб?
- Я целиком и полностью себя ощущаю игроком «Локо» — это факт. Мы со многими ребятами из команды давно знакомы, а сейчас это уже это переросло в дружбу. Понимаем друг друга с полуслова, разговариваем и общаемся на площадке и за ее пределами. В «Локо» мы - друзья, можно даже сказать, семья.
источник: «Советский спорт»