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«Локомотив-Кубань» победил дома «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Команда из Краснодара одержала седьмую победу в регулярном чемпионате.
28 ноября 2022 21:50
автор: Максим Скороходов

«Локомотив-Кубань» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил «Автодор» со счетом 89:76 (24:14, 26:17, 21:15, 18:30).

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник хозяев паркета Дейлер Бэрфорд, принесший своей команде 23 очка. У гостей 19 очков набрал нападающий Данило Николич.

Краснодарский клуб с семью победами занимает пятое место в турнирной таблице, команда из Саратова с девятью поражениями находится на девятой строчке.

«Локомотив-Кубань» 3 декабря примет «Енисей», «Автодор» в этот же день сыграет дома против МБА.

источник: «Советский спорт»
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