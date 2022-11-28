«Локомотив-Кубань» победил дома «Автодор» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил «Автодор» со счетом 89:76 (24:14, 26:17, 21:15, 18:30).
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник хозяев паркета Дейлер Бэрфорд, принесший своей команде 23 очка. У гостей 19 очков набрал нападающий Данило Николич.
Краснодарский клуб с семью победами занимает пятое место в турнирной таблице, команда из Саратова с девятью поражениями находится на девятой строчке.
«Локомотив-Кубань» 3 декабря примет «Енисей», «Автодор» в этот же день сыграет дома против МБА.
источник: «Советский спорт»