Умер олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР Жармухомедов

Олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года в составе сборной СССР Алжан Жармухомедов скончался на 79-м году жизни, сообщает пресс-служба московского ЦСКА.

«Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни великий игрок ЦСКА и сборной нашей страны Алжан Жармухамедов. Легендарному Туркестанскому змею было 78», - говорится в заявлении.

Жармухамедов выступал за ЦСКА 11 сезонов, десять раз становился чемпионом СССР. В 1971 году выиграл с командой Кубок европейских чемпионов.

В составе сборной СССР он стал в 1972 году олимпийским чемпионом, нарушив гегемонию побед сборной США. В его активе бронза Олимпиады-1976 года, три титула чемпионов Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронза (1970) чемпионатов мира.