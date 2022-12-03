Все матчи Единой лиги ВТБ 3 и 4 декабря начнутся с минуты молчания

Все матч баскетбольной Единой лиги ВТБ, намеченные на 3 и 4 декабря начнутся с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе 1972 года Алжане Жармухамедове, скончавшегося 3 декабря на 79-м году жизни. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Жармухамедов выступал за ЦСКА 11 сезонов, десять раз становился чемпионом СССР. В 1971 году выиграл с командой Кубок европейских чемпионов.

В составе сборной СССР он стал в 1972 году олимпийским чемпионом, нарушив гегемонию побед сборной США. В его активе бронза Олимпиады-1976 года, три титула чемпионов Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронза (1970) чемпионатов мира.

В 2012 году символическая майка с номером Жармухамедова была поднята под своды баскетбольной арены ЦСКА.

3 декабря саратовский «Автодор» примет московский МБА, а в Краснодаре сыграют «Локомотив-Кубань» и «Енисей». В воскресенье казанский УНИКС примет ЦСКА, а в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет с «Астаной».