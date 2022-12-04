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ЦСКА победил УНИКС в игре лидеров Единой лиги ВТБ

Матч регулярного чемпионата прошел в Казани.
04 декабря 2022 16:48
автор: Максим Скороходов

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил УНИКС со счетом 95:93 ОТ (23:27, 23:20, 17:22, 21:15, 11:9).

Самым результативным игроком матча стал армеец Алексей Швед, принесший своей команде 25 очков. У УНИКСа больше всех очков, 22, набрал Дэрил Мэикон.

Таким образом, ЦСКА продолжает идти в регулярном чемпионате без поражений, казанцы занимают второе место, но уже с двумя неудачами в сезоне.

УНИКС 7 декабря сыграет в гостях с «Енисеем», ЦСКА через два дня проведет выездную встречу с «Минском».

источник: «Советский спорт»
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