ЦСКА победил УНИКС в игре лидеров Единой лиги ВТБ

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил УНИКС со счетом 95:93 ОТ (23:27, 23:20, 17:22, 21:15, 11:9).

Самым результативным игроком матча стал армеец Алексей Швед, принесший своей команде 25 очков. У УНИКСа больше всех очков, 22, набрал Дэрил Мэикон.

Таким образом, ЦСКА продолжает идти в регулярном чемпионате без поражений, казанцы занимают второе место, но уже с двумя неудачами в сезоне.

УНИКС 7 декабря сыграет в гостях с «Енисеем», ЦСКА через два дня проведет выездную встречу с «Минском».