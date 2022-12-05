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«Нижний Новгород» победил в гостях «Минск» в Единой лиге ВТБ

Белорусская команда является одним из главных аутсайдеров регулярного чемпионата.
05 декабря 2022 20:57
автор: Максим Скороходов

«Нижний Новгород» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил «Минск» со счетом 68:57 (16:7, 12:10, 27:15, 13:25).

Самым результативных игроком матча стал баскетболист гостей Иван Стребков, набравший 19 очков, на одно очко меньше белорусской команде принес Йован Шливанчанин.

Нижегородцы одержали седьмую победу и поднялись на шестое место турнирной таблицы, клуб из Белоруссии потерпев 12-е поражение, ее замыкает.

«Нижний Новгород» 8 декабря примет «Автодор», «Минск» на следующий день сыграет дома с ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
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