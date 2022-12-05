«Нижний Новгород» победил в гостях «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Нижний Новгород» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил «Минск» со счетом 68:57 (16:7, 12:10, 27:15, 13:25).
Самым результативных игроком матча стал баскетболист гостей Иван Стребков, набравший 19 очков, на одно очко меньше белорусской команде принес Йован Шливанчанин.
Нижегородцы одержали седьмую победу и поднялись на шестое место турнирной таблицы, клуб из Белоруссии потерпев 12-е поражение, ее замыкает.
«Нижний Новгород» 8 декабря примет «Автодор», «Минск» на следующий день сыграет дома с ЦСКА.
источник: «Советский спорт»