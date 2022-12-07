УНИКС продолжил погоню за ЦСКА, победив «Енисей»

УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил «Енисей» со счетом 89:79 (16:22, 27:22, 22:18, 24:17).
Самым результативным игроком матча стал представитель УНИКСа Дэрил Мэикон, принесший своей команде 27 очков. У «Енисея» больше всего очков, 17, набрал Анджело Уорнер.
Казанский клуб, добыв 13-ю победу, занимает второе место и на одну викторию отстает от лидирующего ЦСКА. Красноярская команда с 12 поражениями идет десятой.
«Енисей» 11 декабря сыграет в гостях с «Нижним Новгородом», УНИКС в этот же день примет «Зенит».
источник: «Советский спорт»