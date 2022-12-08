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Американскую баскетболистку Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

Ранее спортсменку из США приговорили к девяти годам заключения за перевозку наркотических веществ.
08 декабря 2022 16:56

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер выпустили из российской тюрьмы и обменяли на Виктора Бута. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что соглашение об обмене заключенными было достигнуто на прошлой неделе.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Затем Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

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Американскую баскетболистку Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута
Ранее спортсменку из США приговорили к девяти годам заключения за перевозку наркотических веществ.
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