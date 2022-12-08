Американскую баскетболистку Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер выпустили из российской тюрьмы и обменяли на Виктора Бута. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что соглашение об обмене заключенными было достигнуто на прошлой неделе.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Затем Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.