«Великий день для американцев, слава президенту». Леброн Джеймс - об освобождении Грайнер

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер из российской тюрьмы.

8 декабря было объявлено об обмене гражданки США на Виктора Бута. Соглашение об обмене заключенными было достигнуто на прошлой неделе.

«Думаю, это великий день для нас, американцев, вернувших Бриттни Грайнер домой. Она очень важна для всего спорта, особенно ее клуб в Финиксе. Семья скучала по ней. Она снова стала частью баскетбольного мира. Слава нашему президенту. Слава Камале Харрис и всем, кто имел какое-то отношение к ее освобождению», - сказал Леброн в эфире американского телевидения.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Затем Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.