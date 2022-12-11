«Нижний Новгород» на домашнем паркете победил «Енисей»

«Нижний Новгород» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил «Енисей» со счетом 73:67 (19:23, 16:20, 19:10, 19:14)

Самыми результативными игроками матча стали Орландо Коулмэн у гостей и Драган Апич у принимающей стороны, набравшие по 19 очков.

Нижегородцы с 9 победами и 7 поражениями занимают шестое место в турнирной таблице. Красноярская команда осталась с 3 викториями десятой при 13 поражениях.

«Енисей» 16 декабря примет на своем паркете «Самару», «Нижний Новгород» спустя два дня сыграет в гостях против УНИКСа.