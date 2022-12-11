УНИКС обыграл «Зенит» в матче за второе место в Единой лиге ВТБ

УНИКС в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил «Зенит» со счетом 95:94 (34:34, 19:21, 23:16, 19:23)
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист принимающий стороны Джален Рэинольдс, набравший 26 очков. Гостям больше всех очков, 21, принес Томас Эртель.
Таким образом, казанский клуб одержал 14-ю победу и сохранил за собой второе место, сине-бело-голубые, потерпев третье поражение, остались третьими.
УНИКС 18 декабря примет «Нижний Новгород», «Зенит» в этот же день сыграет в гостях с «Автодором».
источник: «Советский спорт»