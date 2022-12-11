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Паскуаль - о матче с «Зенитом»: Моментами команды демонстрировали игру уровня Евролиги

УНИКС обыграл своего соперника со счетом 95:94.
11 декабря 2022 21:57

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий после поражения своей команды команды от УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (94:95).

«Поздравляю УНИКС с победой! Считаю, это был отличный матч для болельщиков. Моментами команды демонстрировали игру уровня Евролиги и старались хорошо защищаться, но временами нам это не удавалось», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Казанский клуб одержал 14-ю победу и сохранил за собой второе место, сине-бело-голубые, потерпев третье поражение, остались третьими.

УНИКС 18 декабря примет «Нижний Новгород», «Зенит» в этот же день сыграет в гостях с «Автодором».

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