Кириленко заявил, что в РФБ не планируют переходить в Азию

Президент РФБ Андрей Кириленко отреагировал на возможный переход в Азиатскую конфедерацию баскетбола.

Ранее стало известно, что Олимпийский совет Азии выступил с предложением содействовать участию атлетов из России в соревнованиях.

«Мы пока на этот счет серьезно не задумываемся, есть несколько причин. Во-первых, уровень соревнований и конкуренции в Европе чуть выше. Во-вторых, логистика удобнее, не в сегодняшнее время, конечно, но в целом. В-третьих, мы являемся членами Международной федерации баскетбола, в целом переход должен быть согласован», — цитирует Кириленко ТАСС.

Добавим, что мужская и женская национальные команды не примут участие в предстоящих Кубках мира.