«Локомотив-Кубань» уступил в Москве МБА

«Локомотив-Кубань» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проиграл МБА со счетом 76:89 (18:19, 24:23, 12: 22:20).
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист принимающей стороны Даниил Касаткин, набравший 26 очков. Краснодарской команде больше всех очков, 16, принес Джейлен Барфорд.
Клуб из Москвы продолжает занимать четвертое место, уступая третьей позиции одну победу, но опережающий своего последнего соперника на два успешных результата - «железнодорожники» идут пятыми.
16 декабря «Локомотив-Кубань» сыграет в гостях с ЦСКА, МБА спустя два дня проведет выездную встречу против «Минска».
источник: «Советский спорт»