World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Петр Фрадков: Развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагами

Попечительский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) провел итоговое за 2022 год заседание, на котором заслушал доклад и.о. президента ВФЛА Ирины Приваловой, а также внес ряд рекомендаций для исполнения на 2023 год и предложил новую концепцию работы федерации.
13 декабря 2022 13:06

Перед началом заседания глава ПСБ и председатель попечительского совета ВФЛА Петр Фрадков поблагодарил попечителей за работу и внимание к легкой атлетике, а руководство ВФЛА - за активную позицию в вопросах восстановления федерации.

«Важно не останавливаться на достигнутом. Мы понимаем, что наша работа строится по двум направлениям. С одной стороны, восстановление позиций ВФЛА на международной арене, с другой - поддержание легкой атлетики в нашей стране. Оба направления должны развиваться семимильными шагами. Уходящий год стал для ВФЛА судьбоносным: мы собрали попечительский совет, который ведет продуктивную деятельность, и в целом ВФЛА успешно выполнила условия дорожной карты. Мы рады, что ВФЛА выполняет наши рекомендации по развитию регионов и региональных федераций, улучшению качества соревнований, увеличению количества детских и юношеских стартов и развитию самой федерации в целом», - сказал Петр Фрадков.

Он выразил уверенность в том, что все любители легкой атлетики в России хотят видеть более качественную инфраструктуру, большее количество секторов на стадионах, модернизированных покрытий, увеличенное количество детских школ и высоких результатов спортсменов. Рекомендации попечительского совета помогут ВФЛА создать четкую спортивную вертикаль. При этом, по словам Петра Фрадкова, реализация всех поставленных задач требует правильных управленческих решений. Компетенции должны быть строго разграничены между президиумом и руководством ВФЛА, а решения должны быть экономически оправданы.

Так, по итогам заседания попечительский совет проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА и легкой атлетики как спорта на срок до 2030 года. Стратегия определит четкие цели и задачи, позволит контролировать ключевые показатели эффективности руководства, сотрудников и отделов ВФЛА, а также будет направлена на внедрение показателей выполнения условий пост восстановления.

Еще одним вопросом, за который проголосовали члены попечительского совета, стало увеличение количества членов президиума за счет привлечения представителей Совета региональных федераций и специалистов в области права, финансов, управления, маркетинга, общественной деятельности и иных профильных для президиума вопросов.

Кроме того, было рекомендовано усилить работу по взаимодействию с региональными федерациями легкой атлетики - членами ВФЛА, в том числе предусмотреть справедливое распределение между региональными федерациями целевых отчислений, получаемых от организаторов азартных игр согласно Федеральным законам.

Другим элементом популяризации легкой атлетики и привлечения дополнительных спонсорских средств рекомендовано проведение коммерческого турнира высокого уровня, аналогичного международному, с приглашением ведущих легкоатлетов и выплатой призовых спортсменам и тренерам.

Каждая рекомендация имеет свои сроки выполнения, которые также утвердили члены попечительского совета.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Петр Фрадков: Развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагами
Попечительский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) провел итоговое за 2022 год заседание, на котором заслушал доклад и.о. президента ВФЛА Ирины Приваловой, а также внес ряд рекомендаций для исполнения на 2023 год и предложил новую концепцию работы федерации.
13.12.2022 13:06
Баскетбол
Лиллард забросил 11 трехочковых и установил рекорд сезона НБА
Разыгрывающий «Портленда» набрал 38 очков за игру.
13.12.2022 12:48
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
«Локомотив-Кубань» уступил в Москве МБА
Новичок Единой лиги ВТБ дышит в затылок лидерам российского баскетбола.
12.12.2022 21:40
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
В Краснодаре в честь Дня Конституции провели баскетбольный турнир среди любительских команд
Первенствовали местные коллективы.
12.12.2022 20:22
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Кириленко заявил, что в РФБ не планируют переходить в Азию
ФИБА временно отстранил сборные и клубы из России от международных стартов.
12.12.2022 13:37
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Паскуаль - о матче с «Зенитом»: Моментами команды демонстрировали игру уровня Евролиги
УНИКС обыграл своего соперника со счетом 95:94.
11.12.2022 21:57
Баскетбол
УНИКС обыграл «Зенит» в матче за второе место в Единой лиге ВТБ
Матч прошел в Казани.
11.12.2022 20:08
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
«Нижний Новгород» на домашнем паркете победил «Енисей»
Игра прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
11.12.2022 17:06
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
«Великий день для американцев, слава президенту». Леброн Джеймс - об освобождении Грайнер
8 декабря баскетболистку обменяли на Бута.
09.12.2022 11:11
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Американскую баскетболистку Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута
Ранее спортсменку из США приговорили к девяти годам заключения за перевозку наркотических веществ.
08.12.2022 16:56
Баскетбол
Сестры по несчастью! Как Элма и Катя борются за репутацию Криштиану Роналду после фиаско на ЧМ-2022
Элма и Катя Авейру - сестры Криштиану Роналду - после вылета сборной Португалии с чемпионата мира в Катаре называют критиков своего брата «крысами», «клоунами» и «ничтожествами». А еще - предлагают 37-летнему форварду остаться в национальной команде до ЧМ-2026.
«Возможно, мы увидим один гол, и забьет его Месси». Прогноз Масалитина на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от первого полуфинального матча чемпионата мира в Катаре.
Аргентина – Хорватия: расклад и расписание трансляций первого полуфинала ЧМ-2022 13.12.2022
13 декабря пройдет первый полуфинальный поединок чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» представляет матч за выход в финал с участием команд Лионеля Месси и Луки Модрича.
«Правило Трусовой» сработало для Малинина! Как русский американец с пятью чистыми четверными проиграл финал Гран-при
В воскресенье в Италии завершился главный турнир первой половины мирового сезона – финал Гран-при ISU.
Месси против МММ — Модрича, Мбаппе и Маттеуса! Что ждет Лео на финише ЧМ-2022
Лионелю Месси на чемпионате мира в Катаре предоставляется возможность реализовать мечту и переписать очередные рекорды. Впереди полуфинал Аргентина - Хорватия и вероятный финал против Франции.
«Могильщик» Бразилии Федор Кудряшов и другие мемы ЧМ-2022
Последние новости чемпионата мира в Катаре в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 12.12.2022: на кону 2 850 000 рублей!
12 декабря 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Два Романа Ротенберга, хет-трик 17-летнего Демидова, Голдобин в очках Воробьева. Чем запомнился Матч звезд КХЛ-2022
В Челябинске на «Арене-Трактор» завершилась Неделя звезд хоккея.
Уплывший миллион Медведева и «китайская стена» для шахматисток. Новые приключения наших нейтралов
В финале звездного теннисного турнира в Саудовской Аравии Даниил Медведев проиграл американцу Тэйлору Фритцу.
Традиция Хорватии и европейское проклятье Бразилии. Главные цифры четвертьфиналов ЧМ-2022
Самая интересная статистика по итогам четвертьфинальных матчей чемпионата мира: Хорватия - Бразилия (1:1, пенальти - 4:2), Нидерланды - Аргентина (2:2, пенальти - 3:4), Марокко - Португалия (1:0) и Англия - Франция (1:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика