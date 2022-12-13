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Награда самому ценному игроку НБА будет носить имя Майкла Джордана (фото)

Новый трофей разработан совместно с самим Джорданом и содержит немало символических отсылок.
13 декабря 2022 18:03
автор: Александр Евграфов

Награда, которая будет вручаться самому ценному игроку (MVP) по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, будет называться именем Майкла Джордана, сообщается на сайте НБА.

Трофей выполнен из бронзы в виде игрока, который вырывается из скалы, чтобы дотянуться до самого лучшего камня – хрустального баскетбольного мяча. К вершине фигурка становится более полированной, что свидетельствует об усердной работе игрока и его прогрессе от вступления в лигу до достижения самой главной личной награды НБА.


В заявлении НБА отмечается, что награда выполнена высотов 23,6 дюйма и весит 23,6 фунта, что соответствует номеру, под которым выступал Джордан – 23 и количеству его выигранных титулов в НБА – шести. Пятистороннее основание статуэтки является аллюзией на пять титулов MVP, завоеванных Джорданом.

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Награда самому ценному игроку НБА будет носить имя Майкла Джордана (фото)
Новый трофей разработан совместно с самим Джорданом и содержит немало символических отсылок.
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