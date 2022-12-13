Награда самому ценному игроку НБА будет носить имя Майкла Джордана (фото)

Награда, которая будет вручаться самому ценному игроку (MVP) по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, будет называться именем Майкла Джордана, сообщается на сайте НБА.

Трофей выполнен из бронзы в виде игрока, который вырывается из скалы, чтобы дотянуться до самого лучшего камня – хрустального баскетбольного мяча. К вершине фигурка становится более полированной, что свидетельствует об усердной работе игрока и его прогрессе от вступления в лигу до достижения самой главной личной награды НБА.





В заявлении НБА отмечается, что награда выполнена высотов 23,6 дюйма и весит 23,6 фунта, что соответствует номеру, под которым выступал Джордан – 23 и количеству его выигранных титулов в НБА – шести. Пятистороннее основание статуэтки является аллюзией на пять титулов MVP, завоеванных Джорданом.