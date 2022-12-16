ЦСКА на своем паркете обыграл «Локомотив-Кубань»

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил «Локомотив-Кубань» со счетом 94:80 (27:25, 25:16, 25:23, 17:16).

Самым результативным игроком матча стал баскетболист принимающей стороны Ливио Жан-Шарль, набравший 25 очков. У гостей больше всех очков, 14, принес Крис Хортон.

Армейцы выиграли во всех своих 17 матчах, краснодарская команда потерпела восьмое поражение в сезоне и занимает шестое место в турнирной таблице.

«Локомотив-Кубань» 22 декабря примет клуб «ПАРМА», ЦСКА на следующий день сыграет в гостях с МБА.