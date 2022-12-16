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Грайнер поблагодарила Байдена после возвращения из России

Ранее баскетболистку выпустили из российской тюрьмы и обменяли на Виктора Бута.
16 декабря 2022 23:41

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер после возвращения в США обратилась со словами благодарности в адрес президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает зарубежная пресса.

«Президент Байден, вы вернули меня домой. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь вам. И я призываю всех, кто сыграл свою роль в том, чтобы вернуть меня домой, продолжать прилагать усилия для возвращения остальных граждан США домой».

Ранее Грайнер выпустили из российской тюрьмы и обменяли на Виктора Бута.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Затем Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

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Ранее баскетболистку выпустили из российской тюрьмы и обменяли на Виктора Бута.
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