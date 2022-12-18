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Чемпион Единой лиги ВТБ потерпел четвертое поражение в сезоне

«Зенит» проиграл «Автодору» в матче регулярного чемпионата.
18 декабря 2022 19:31
автор: Александр Евграфов

Саратовский «Автодор выиграл у санкт-петербургского «Зенита» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Саратове завершилась со счетом 91:79 (22:16, 18:23, 31:15, 20:25) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал Малик Ньюмэн, в активе которого 25 очков. У «Зенита» больше всех очков набрал Виталий Фридзон (22).

Для «Зенита», который является действующим чемпионом Единой лиги», это поражение стало четвертым в нынешнем сезоне. Санкт-петербургский клуб занимает третье место в чемпионате.

источник: «Советский спорт»
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