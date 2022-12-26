«Зенит» расторг контракт с американским защитником Томассоном

Баскетбольный клуб «Зенит» расторг контракт с защитником Джо Томассоном, сообщается на официальном сайте петербургской команды.

Контракт с 29-летним американцем был рассчитан на два года, однако стороны пришли к взаимному соглашению о досрочном расторжении.

Томассон провел за «Зенит» 19 игр во всех турнирах (14 в Единой лиге ВТБ), набрал в среднем за игру 5,5 очков, сделал 1,8 подбора и 2,6 передачи.

«Клуб благодарит игрока за профессионализм и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.