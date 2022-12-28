Трипл-дабл Дончича с 60 очками помог «Далласу» выиграть у «Нью-Йорка» в матче НБА

Баскетболисты «Далласа» победили «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 126:121.
«Даллас», проигрывая по ходу встречи, благодаря точному броску разыгрывающего защитника Луки Дончича перевел игру в овертайм, где смог победить.
Дончич стал самым результативным игроком встречи. На его счету трипл-дабл – 60 очков, 21 подбор и 10 передач.
«Даллас» с результатом 19-16 идет на 7-м месте в Западной конференции. «Никс» располагается на 6-й строчке на Востоке — 18-17.
источник: «Советский спорт»