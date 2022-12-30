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11 баскетболистов были дисквалифицированы НБА за массовую драку (видео)

Инцидент произошел в матче между «Детройтом» и «Орландо».
30 декабря 2022 12:24
автор: Максим Скороходов

НБА объявила о дисквалификации 11 баскетболистов.

Игроки «Детройта» и «Орландо» устроили массовую драку в игре регулярного чемпионата, прошедшей 28 декабря.

Инцидент начался с того, что баскетболист «Орландо» Мориц Вагнер толкнул своего соперника Киллиана Хейза в борьбе за мяч на краю игровой площадки.

В результате Вагнер дисквалифицирован на два матча, Хейз за удар по голове - на три. По игре пропустят Хамиду Диалло, первый вмешавшийся в разборки, а также Франц Вагнер, Коул Энтони, Уэнделл Картер, Мо Бамба, Гэри Харрис, Ар Джей Хэмптон, Терренс Росс и Адмирал Скофилд.

источник: Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)
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11 баскетболистов были дисквалифицированы НБА за массовую драку (видео)
Инцидент произошел в матче между «Детройтом» и «Орландо».
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