11 баскетболистов были дисквалифицированы НБА за массовую драку (видео)

НБА объявила о дисквалификации 11 баскетболистов.

Игроки «Детройта» и «Орландо» устроили массовую драку в игре регулярного чемпионата, прошедшей 28 декабря.

Инцидент начался с того, что баскетболист «Орландо» Мориц Вагнер толкнул своего соперника Киллиана Хейза в борьбе за мяч на краю игровой площадки.

В результате Вагнер дисквалифицирован на два матча, Хейз за удар по голове - на три. По игре пропустят Хамиду Диалло, первый вмешавшийся в разборки, а также Франц Вагнер, Коул Энтони, Уэнделл Картер, Мо Бамба, Гэри Харрис, Ар Джей Хэмптон, Терренс Росс и Адмирал Скофилд.