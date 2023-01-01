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Никола Йокич: Я играю не ради рекордов

Осознавать свои достижения серб будет после завершения карьеры.
01 января 2023 23:33
автор: Максим Скороходов

Центровой «Денвера» Никола Йокич рассказал, как относится к своим индивидуальным наградам.

«Честно говоря, титул MVP будет значить для меня немного больше, когда я закончу свою карьеру. Я не гнался за этим признанием и не думал об этом. Когда ты чего-то хочешь и получаешь это, логично быть счастливым. Тем не менее, эта награда не для меня, я даже не думал об этом, так что, возможно, я недостаточно ее ценю. Должен признать, что я играю не ради рекордов, и не за тем, чтобы быть лучшим в трипл-даблах», - сказал Йокич сербскому телевидению.

27-летний серб в 2022 году был признан MVP НБА во второй раз кряду. В текущем сезоне он набирает в среднем 33,7 очка. Недавно Йокич установил новый рекорд, набрав в двух играх с трипл-даблами 95 очков.

источник: «Советский спорт»
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