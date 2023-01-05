«Црвена Звезда» отреагировала на введенные против нее санкции

Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» выступил с обращением относительно санкций, введенных против него Евролигой.

«Команда считает наказание чрезмерно суровым и будет добиваться его отмены, используя все необходимые юридические механизмы», - говорится в заявлении клуба.

Ранее, финансовая комиссия Евролиги обвинили «Црвену Звезду» в нарушении правил финансового фейр-плей и оштрафовала клуб на 25 тысяч евро. Клубу до 28 февраля запрещено регистрировать новых игроков и тренеров.

Также не исключено, что далее может последовать аннулирование побед сербского клуба в нынешнем розыгрыше Евролиги. Отмечается, что данное решение может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде.