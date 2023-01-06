Лидеры конференций НБА победили в своих матчах, Тейтум сделал трипл-дабл

Лидеры конференций Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) победили в своих матчах.
Лидер Восточной конференции «Бостон Селтикс» обыграл на выезде «Даллас Маверик» со счетом 124:95. В составе победителей самым результативным игроком стал Джейсон Тейтум, оформивший трипл-дабл (29 очков, 14 подборов, 10 передач). У «Далласа» больше всего очков на счету Луки Дончича, набравшего 23 очка.
Лидер Западной конференции «Денвер Наггетс» победил дома «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 122:91.
источник: «Советский спорт»