ЦСКА победил «Енисей» и установил рекорд Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА победили красноярский «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Красноярске завершилась со счетом 109:81 (22:22, 30:24, 28:22, 29:13).

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Енисея» Тимофей Герасимов, набравший 21 очко. На очко меньше у Кампера Уэира, самого результативного игрока в составе победителей.

Победа ЦСКА стала для армейцев рекордной, 19-й подряд с начала сезона. Прежнее достижение принадлежало подмосковным «Химкам», которые побеждали 18 раз подряд в сезоне-2013/14.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице, у «Енисея» - десятое место (4 победы, 15 поражений).