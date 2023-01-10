ЦСКА разгромил в гостях «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил «Нижний Новгород» со счетом 109:79 (30:23, 29:14, 25:23, 25:19)

Самым результативным игроком встречи стал представитель выездной команды Антон Астапкович, набравший 19 очков, принимающей стороне больше всего очков, 12, принес Драган Апич.

Армейцы одержали двадцатую победу в двадцати матчах и находятся в одной игры от победы в регулярном чемпионате. Нижегородцы с девятью поражениями занимают пятое место и еще сохранили шансы на получение преимущество домашней площадки в 1/4 финала.

ЦСКА 14 января примет на своем паркете «Астану», «Нижний Новгород» на следующий день сыграет дома с клубом «ПАРМА».