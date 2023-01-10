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«Зенит» победил дома «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Сине-бело-голубые обеспечили себе место в топ-3 по итогам регулярного чемпионата.
10 января 2023 22:22
автор: Максим Скороходов

«Зенит» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил «Локомотив-Кубань» со счетом 73:71 (22:12, 20:25, 21:15, 10:19).

Самыми результативными игроками встречи стали Томас Эртель из «Зенитa» и ДеВон Акун-Перселл из «Локомотива», набравшие по 20 очков.

Сине-бело-голубые забронировали за собой третье место в регулярном чемпионате. За два тура до его конца петербуржцы отсают на две победы от УНИКСа, идущего вторым.

Кубанский клуб, потерпев десятое поражение, остался шестым. От четвертого места, дающего преимущество своей площадки, он отстает на два победы.

«Локомотив-Кубань» 15 января примет «Минск», «Зенит» на следующий день сыграет в гостях с МБА.

источник: «Советский спорт»
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