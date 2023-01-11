Баскетболисты «Майами» побили рекорд 1982 года в НБА, реализовав все штрафные в матче

Баскетболисты «Майами Хит» установили новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации, реализовав 40 из 40 штрафных бросков в игре.
Прежнее достижение принадлежало игрокам «Юты Джаз», которые в 1982 году забросили 39 из 39 бросков.
Защитник «Майами» Джимми Батлер реализовал 23 броска, чем повторил второе достижение в истории НБА. Батлер делит второе место с Домиником Уилкинсом, который сделал то же в 1992 году. Лучший показатель принадлежит Дирку Новички и Джеймсу Хардену, которые в 1992 и 2011 году соответственно, реализовали 24 из 24 бросков в игре.
«Майами» дома обыграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:111.
источник: «Советский спорт»