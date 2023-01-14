ЦСКА разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА на своей площадке нанес поражение «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра в Москве завершилась со счетом 100:72 (30:15, 30:21, 27:24, 13:12) в пользу армейцев.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист ЦСКА Никола Милутинов, набравший 15 очков. У клуба из Казахстана больше всего очков, 20, в активе Маркелла Джонсона.

Армейцы одержали двадцать первую победу. »Астана» с 17 поражениями занимает одиннадцатую строчку.

В следующем туре ЦСКА примет на своем паркете «Зенит», «Астана» сыграет дома с «Локомотивом-Кубанью». Матчи пройдут 20 января.