ЦСКА разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА на своей площадке нанес поражение «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Игра в Москве завершилась со счетом 100:72 (30:15, 30:21, 27:24, 13:12) в пользу армейцев.
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист ЦСКА Никола Милутинов, набравший 15 очков. У клуба из Казахстана больше всего очков, 20, в активе Маркелла Джонсона.
Армейцы одержали двадцать первую победу. »Астана» с 17 поражениями занимает одиннадцатую строчку.
В следующем туре ЦСКА примет на своем паркете «Зенит», «Астана» сыграет дома с «Локомотивом-Кубанью». Матчи пройдут 20 января.
источник: «Советский спорт»