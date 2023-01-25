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Леброн Джеймс установил рекорд НБА по результативности и стал еще ближе к рекорду Абдул-Джаббара

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» стал первым игроком, кто набрал не менее 40 очков в матчах с каждой из команд НБА.
25 января 2023 12:05
автор: Александр Евграфов

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком, кто набрал не менее 40 очков в матчах с каждой из 30 команд НБА, сообщают американские СМИ.

В матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс набрал 46 очков, установив и личный рекорд – он реализовал девять трехочковых бросков. Однако их не хватило для победы «Лейкерс». «Клипперс» победили в дерби со счетом 133:115.

Джеймс, который выступает в НБА с 2003 года, ведет погоню за рекордом Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру. У Абдул-Джаббара 38 387 очков, у Леброна их теперь 38 210.

Джеймсу 38 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США, четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), он по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф.

источник: «Советский спорт»
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