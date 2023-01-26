«Зенит» подписал контракт с Моэрманом

«Зенит» объявил о подписании соглашение с французским форвардом Адриеном Моэрманом.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 34-летним баскетболистом рассчитан до конца сезона. Отмечается, что Адриен будет играть под 18-м номером. Он перешел в «Зенит» из «Монако».

«Позвонил Эртелю, спросил, как тут у него дела. Он сказал, что все хорошо, что организация прекрасная. Это то, что мне нужно было услышать», — заявил Моэрман.

Добавим, что Адриен провел в текущем сезоне 16 матчей в Евролие, набирая в среднем 2,9 очка и совершая 2,8 подбора за игру.