Сербский тренер Бранислав Вичентич стал новым главным тренером саратовского «Автодора», сообщается на официальном сайте баскетбольной команды.

Он сменил своего соотечественника Дарко Руссо. В новый тренерский штаб войдет Деян Парежанин, ранее работавший в «Астане».

Ранее Вичетин выступал за «Локомотив» из Минеральных вод, а также с 2000 по 2003 год играл за казанский «УНИКС».

Последним местом работы специалиста была японская команда «Earth Friends Tokyo Z», которая выступает в местной баскетбольной лиге.

После первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» находится на 9-м месте, одержав 7 побед в 22 матчах.