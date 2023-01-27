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Вичентич стал новым главным тренером саратовского «Автодора»

Сербский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Дарко Руссо.
27 января 2023 15:00
автор: Александр Евграфов

Сербский тренер Бранислав Вичентич стал новым главным тренером саратовского «Автодора», сообщается на официальном сайте баскетбольной команды.

Он сменил своего соотечественника Дарко Руссо. В новый тренерский штаб войдет Деян Парежанин, ранее работавший в «Астане».

Ранее Вичетин выступал за «Локомотив» из Минеральных вод, а также с 2000 по 2003 год играл за казанский «УНИКС».

Последним местом работы специалиста была японская команда «Earth Friends Tokyo Z», которая выступает в местной баскетбольной лиге.

После первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» находится на 9-м месте, одержав 7 побед в 22 матчах.

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Сербский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Дарко Руссо.
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