Федерация баскетбола Украины бойкотирует олимпийскую квалификацию, если FIBA допустит Россию

Федерация баскетбола Украины призвала FIBA не допустить участие сборных России и Белоруссии на Олимпиаде в Пириже, иначе в национальной организации примут решение о бойкоте квалификационных соревнований Игр-2024.

В своем заявлении Федерация баскетбола Украины подчеркнула, что будет призывать к бойкоту Олимпиады «весь цивилизованный мир».

Добавим, что Международный олимпийский комитет предложил допустить россиян и белорусов при условии соблюдения антидопингового законодательства и отсутствия поддержки ситуации на Украине.