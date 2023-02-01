Джеймс установил рекорд и вышел на четвертое место по передачам в истории НБА

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс помог своей команде выиграть у «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 129:123.

Джеймс отметился трипл-даблом (28 очков, 10 подборов и 11 передач). Он стал рекордным для игрока «Лейкерс». Джеймс стал первым баскетоболистом в истории лиги, которому удалось оформить трипл-дабл в 20 сезонах НБА.

Также Джеймс вышел на четвертое место в истории НБА по количеству результативных передач (10 338). Он обошел Марка Джексона (10334) и Стива Нэша (10336).

Джеймсу осталось набрать 89 очков, чтобы побить рекорд НБА по очкам за карьеру в регулярных чемпионатах, который принадлежит Кариму Абдул-Джаббару (38387 очков).