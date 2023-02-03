Грайнер не вызвали в сборную США после освобождения из российской колонии

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер отсутствует в списке игроков, вызванных на сбор национальной команды.

6-9 февраля в Миннесоте 15 игроков женской сборной США начнут подготовку к Играм-2024.

Ранее Грайнер выпустили из российской тюрьмы и обменяли на Виктора Бута.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Затем Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.