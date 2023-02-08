Леброн Джеймс считает себя лучшим, кто когда-либо играл в баскетбол

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос журналиста, стал ли он величайшим игроком после того, как побил рекорд НБА по набранным очкам за карьеру.

«Я могу соперничать, с кем угодно, кто когда-либо играл в эту игру. Я всегда чувствовал, что являюсь лучшим из тех, кто когда-либо играл в баскетбол», - сказал Леброн в эфире американского телевидения.

Добавим, что в игре против «Оклахома-Сити» Леброн Джеймс набрал 38 очков, теперь на его счету 38 390 очков. По данному показателю он опередил Карима Абдул-Джаббара, остановившегося на отметке 38 387 очков.