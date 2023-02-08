World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кущенко о Леброне Джеймсе: Эталон юным баскетболистам

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о результатах лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который сегодня установил рекорд НБА по количеству очков за карьеру.
08 февраля 2023 17:09

«Леброна можно и нужно брать за эталон всем юным баскетболистам. Всем, кто начинает свой путь в профессиональном спорте. Невероятно, но он столько лет держит себя на самом высоком уровне и находится в великолепной функциональной форме.

Собственно, во многом именно Леброн Джеймс начал менять всю лигу в сторону физики. Сегодня НБА — это чистый атлетизм. Мне довелось видеть сборную США на Олимпиаде в Пекине, и это потрясло воображение. Когда на паркете Коби, Леброн, Бош, Ховард — просто не остается пространства для соперника.

Леброн тратит колоссальные ресурсы на свое тело, он уделяет внимание каждой мелочи. Именно это дает ему возможность в 38 лет быть конкурентоспособным и играть на уровне лучших в НБА. Кто еще в таком возрасте набирал в среднем 30+ очков за матч в среднем?

Леброн заставляет уважать себя абсолютно всех соперников», — сказал Кущенко «Чемпионату».

Это интересно:
Кущенко о Леброне Джеймсе: Эталон юным баскетболистам
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о результатах лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который сегодня установил рекорд НБА по количеству очков за карьеру.
08.02.2023 17:09
Баскетбол
Леброн Джеймс считает себя лучшим, кто когда-либо играл в баскетбол
38-летний форвард 8 февраля установил рекорд НБА по набранным очкам.
08.02.2023 14:44
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Леброн Джеймс превзошел рекорд Абдул-Джаббара по количеству очков в НБА
В Лос-Анджелесе местный «Лейкерс» играет против «Оклахома-Сити».
08.02.2023 08:47
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Грайнер не вызвали в сборную США после освобождения из российской колонии
Баскетболистка провела 10 месяцев в местах заключения свободы.
03.02.2023 10:35
Баскетбол
Джеймс установил рекорд и вышел на четвертое место по передачам в истории НБА
Баскетболист «Лейкерс» стал первым игроком в истории, кто смог оформить трипл-дабл в 20 сезонах.
01.02.2023 14:35
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Федерация баскетбола Украины бойкотирует олимпийскую квалификацию, если FIBA допустит Россию
Федерация баскетбола Украины бойкотирует олимпийскую квалификацию, если FIBA допустит Россию
Грозятся призвать весь остальной мир.
30.01.2023 14:45
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Вичентич стал новым главным тренером саратовского «Автодора»
Сербский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Дарко Руссо.
27.01.2023 15:00
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
«Зенит» подписал контракт с Моэрманом
В январе баскетболист расторг соглашение с клубом из чемпионата Франции.
26.01.2023 17:00
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Американский баскетболист Уайт перешел в «Локомотив-Кубань»
Форвард будет играть в России минимум до конца сезона.
26.01.2023 15:51
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Леброн Джеймс установил рекорд НБА по результативности и стал еще ближе к рекорду Абдул-Джаббара
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» стал первым игроком, кто набрал не менее 40 очков в матчах с каждой из команд НБА.
25.01.2023 12:05
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика