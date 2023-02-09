Чехия просит ФИБА не возвращать Россию к участию в международных соревнованиях

Федерация баскетбола Чехии направила открытое письмо президенту ФИБА.

Чешская организация просит Хамане Ньянгу не возвращать команды и спортсменов из РФ к международным соревнованиям

«Руководство федерации отвергает коллективную вину, но продолжает придерживаться своей позиции и отвергает возможность возвращения российских спортсменов под нейтральным флагом», — цитируют зарубежные СМИ текст письма, который подписал глава федерации Мирослав Янста.

Напомним, что ранее сборная России по баскетболу была отстранена от участия в чемпионате Европы 2022 года.