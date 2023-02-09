ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чехия просит ФИБА не возвращать Россию к участию в международных соревнованиях

Российские команды пропускают сезон в Евролиге.
09 февраля 2023 13:00
автор: Александр Поволоцкий

Федерация баскетбола Чехии направила открытое письмо президенту ФИБА.

Чешская организация просит Хамане Ньянгу не возвращать команды и спортсменов из РФ к международным соревнованиям

«Руководство федерации отвергает коллективную вину, но продолжает придерживаться своей позиции и отвергает возможность возвращения российских спортсменов под нейтральным флагом», — цитируют зарубежные СМИ текст письма, который подписал глава федерации Мирослав Янста.

Напомним, что ранее сборная России по баскетболу была отстранена от участия в чемпионате Европы 2022 года.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Чехия просит ФИБА не возвращать Россию к участию в международных соревнованиях
Российские команды пропускают сезон в Евролиге.
09.02.2023 13:00
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Кущенко о Леброне Джеймсе: Эталон юным баскетболистам
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о результатах лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который сегодня установил рекорд НБА по количеству очков за карьеру.
08.02.2023 17:09
Баскетбол
Леброн Джеймс считает себя лучшим, кто когда-либо играл в баскетбол
38-летний форвард 8 февраля установил рекорд НБА по набранным очкам.
08.02.2023 14:44
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Леброн Джеймс превзошел рекорд Абдул-Джаббара по количеству очков в НБА
В Лос-Анджелесе местный «Лейкерс» играет против «Оклахома-Сити».
08.02.2023 08:47
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Грайнер не вызвали в сборную США после освобождения из российской колонии
Баскетболистка провела 10 месяцев в местах заключения свободы.
03.02.2023 10:35
Баскетбол
Джеймс установил рекорд и вышел на четвертое место по передачам в истории НБА
Баскетболист «Лейкерс» стал первым игроком в истории, кто смог оформить трипл-дабл в 20 сезонах.
01.02.2023 14:35
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Федерация баскетбола Украины бойкотирует олимпийскую квалификацию, если FIBA допустит Россию
Федерация баскетбола Украины бойкотирует олимпийскую квалификацию, если FIBA допустит Россию
Грозятся призвать весь остальной мир.
30.01.2023 14:45
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Вичентич стал новым главным тренером саратовского «Автодора»
Сербский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Дарко Руссо.
27.01.2023 15:00
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
«Зенит» подписал контракт с Моэрманом
В январе баскетболист расторг соглашение с клубом из чемпионата Франции.
26.01.2023 17:00
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Американский баскетболист Уайт перешел в «Локомотив-Кубань»
Форвард будет играть в России минимум до конца сезона.
26.01.2023 15:51
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика