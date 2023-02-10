Дмитрий Тарасов вернулся в большой спорт в составе ПБК «Руна» (видео)

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов был замечен вместе с баскетбольной командой «Руна».

Матч ПБК «Руна» (Москва) и «Химки» в 1/4 финала Кубка России-2023 (состоялся 9 февраля) как обычно начался с разминки и командного сбора. Вот только в этот раз болельщики заметили очень необычную деталь. В форме команды «Руна» на паркет вышел экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов.

Во время общего сбора команды к баскетболистам внезапно подбежал бывший полузащитник сборной России по футболу в форме «Руны» и настроил команду на победу.

На данный момент неизвестно, как Тарасов оказался на матче «Руны» в форме команды - сменил род деятельности или просто дружит с командой и решил подбодрить товарищей перед матчем.

Напомним, что Дмитрий Тарасов - российский футболист полузащитник сборной России и московского «Локомотива», закончивший профессиональную футбольную карьеру в 2021 году в ПФК «Велес» из Первой Лиги. На данный момент он занят воспитанием троих детей и развитием собственного футбольного клуба из медиалиги «Родина Медиа».