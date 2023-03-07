Защитник «Локомотив-Кубань» заявил, что ждет равную игру с «Зенитом»

Защитник «Локомитив-Кубань» Владислав Емченко рассказал, что его команда собирается дать борьбу «Зениту» в домашнем матче Единой лиги ВТБ.

– «Зенит» – отличная команда, чемпион прошлого сезона. В этом сезоне у нас получилось два раза их победить. А всего мы встречались четыре раза, и каждый матч проходил в равной борьбе, всё решалось на последних секундах, - приводит слова баскетболиста пресс-служба клуба.

Напомним, что во втором этапе играют шесть лучших клубов чемпионата. «Локомотив-Кубань» отстает от «Зенита» на четыре очка, краснодарцы идут на пятом месте, а сине-бело-голбые на третьем. Игра команд начнется 7 марта в 20:00 мск.