Полиция Колорадо закрыла дело в отношении баскетболиста Джа Моранта

Полиция города Глендейл, штат Колорадо, объявила о закрытии расследования в отношении разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, сообщается на сайте управления полиции.

По данным полиции, сотрудники правопорядка не нашли доказательств хранения Морантом оружия и угрозы им. В управление не поступало обращений по поводу использования оружия в ночном клубе или беспорядках в нем.

Ранее в интернете распространилось видео, на котором известный игрок НБА держит оружие и размахивает им. Следствие же пришло к выводу, что угроз также не было.

«Мемфис» отстранил Моранта от игр до выяснения обстоятельств, игрок пропустил два матча НБА.