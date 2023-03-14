Плей-офф Кубка Белова в Единой лиге ВТБ стартует 31 марта

Единая лига ВТБ опубликовала расписание плей-офф Кубка Белова. Четвертьфинальные серии пройдут с 31 марта по 11 апреля в формате до трех побед.

Полуфинальные и финальная серия, а также серия за третье место пройдет до четырех побед. Полуфимнальные серии начнутся 15 апреля и завершатся не позднее 2 мая.

Серия за третье место стартует 5 мая и должна будет завершиться до 21 мая. Финальная серия начнется 6 мая и продлится до 22 мая.

Преимущество домашней площадки на всех стадиях получат команды с более высоким номером посева.