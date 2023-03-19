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«Пари НН» впервые в своей истории завоевал Кубок России

В финале баскетболисты нижегородской команды обыграли петербургский «Зенит».
19 марта 2023 16:41
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты «Пари НН» обыграли петербургский «Зенит» в финальном матче Кубка России.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 84:72 (23:12, 19:24, 22:17, 20:19). Самым результативным игроком победителей стал Иван Стребков, набравший 21 очко, у «Зенита» больше всех очков у Трента Фрейзера – 28.

«Пари НН» впервые в своей истории завоевал Кубок России по баскетболу. Ранее команда трижды доходила до финала, но уступала в нем (2011, 2018, 2019).

«Зенит» во второй раз уступил в финале, ранее петербуржцы проигрывали в финале в 2016 году.

источник: «Советский спорт»
«Пари НН» впервые в своей истории завоевал Кубок России
В финале баскетболисты нижегородской команды обыграли петербургский «Зенит».
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