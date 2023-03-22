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Умер двукратный чемпион НБА и член Зала славы Рид

Баскетболисту было 80 лет.
22 марта 2023 08:00
автор: Александр Евграфов

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и член Зала славы баскетбола Уиллис Рид скончался в возрасте 80 лет, сообщается на официальном сайте лиги.

Причина смерти не сообщается, отмечается лишь, что в последнее время у Рида были проблемы со здоровьем.

Рид в составе «Нью-Йорк Никс» дважды становился чемпионом НБА (1970, 1973). Он семь раз играл в Матче звезд НБА, дважды становился MVP финала НБА. В сезоне-1969/70 он стал первым игроком, получившим награды самому ценному игроку регулярного сезона, Матча всех звезд и финала НБА в один сезон.

В 1982 году Рид был введен в Зал славы баскетбола, в 1996-м был включен в число 50 лучших игроков за всю историю НБА.

Руководство НБА выразило соболезнования родным и близким покойного.

Умер двукратный чемпион НБА и член Зала славы Рид
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