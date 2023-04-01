Действующий победитель Единой лиги ВТБ «Зенит» проиграл МБА в первом матче серии плей-офф

Баскетболисты санкт-петербургского «Зенита» проиграли первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московскому МБА. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 65:61 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший 18 очков. В составе «Зенита» 14 очков набрал Томас Эртель.

МБА, в своем первом матче плей-офф в истории, смог отыграться, проигрывая 14 очков по ходу встречи.

По итогам регулярного чемпионата «Зенит» финишировал третьим, а МБА – шестым.

Второй матч серии до трех побед между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА состоится в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Баскетбол. Плей-офф. 1/4 финала. 1-я игра

«Зенит» (Санкт-Петербург) – МБА (Москва) – 61:65 (17:13, 22:20, 12:9, 10:23).

Счет в серии: 0-1