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«Локомотив-Кубань» победил «Пари НН» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ

Краснодарский клуб в шаге от полуфинала.
«Локомотив-Кубань» победил «Пари НН» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ
02 апреля 2023 18:25
автор: Александр Евграфов
автор фото: БК «Локомотив-Кубань»

Баскетболисты «Локомотив-Кубани» победили «Пари НН» во втором четвертьфинальном матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 77:72 (12:12, 18:28, 22:16, 25:16) в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Девон Акун-Перселл, набравший 23 очка, у хозяев паркета самый результативный игрок - Евгений Бабурин, на счету которого 18 очков.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «железнодорожников». Третий матч серии состоится 5 апреля в Краснодаре.

источник: «Советский спорт»
«Локомотив-Кубань» победил «Пари НН» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ
«Локомотив-Кубань» победил «Пари НН» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ
Краснодарский клуб в шаге от полуфинала.
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