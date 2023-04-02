«Локомотив-Кубань» победил «Пари НН» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Локомотив-Кубани» победили «Пари НН» во втором четвертьфинальном матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 77:72 (12:12, 18:28, 22:16, 25:16) в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Девон Акун-Перселл, набравший 23 очка, у хозяев паркета самый результативный игрок - Евгений Бабурин, на счету которого 18 очков.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «железнодорожников». Третий матч серии состоится 5 апреля в Краснодаре.