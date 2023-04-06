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Сербский тренер скончался во время баскетбольного матча в Румынии

Причиной стала остановка сердца и отсутствие квалифицированной медицинской помощи.
06 апреля 2023 15:00
автор: Александр Евграфов

Сербский баскетбольный тренер Далибор Дестанович скончался во время матча юношеских команд в Румынии от остановки сердца, сообщает румынский Observator.

Специалисту, который тренировал юношескую команду «Феникс» стало плохо во время первой четверти матча. Он потерял сознание прямо на площадке и зрители вызвали скорую помощь, которая прибыла через 15 минут. Но в ней не оказалось врача, Дестановича пытался реанимировать фельдшер, но через полчаса сербский специалист скончался.

Полиция начала расследование по статьям о непредумышленном убийстве и халатности.

источник: «Советский спорт»
Сербский тренер скончался во время баскетбольного матча в Румынии
Причиной стала остановка сердца и отсутствие квалифицированной медицинской помощи.
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