Сербский тренер скончался во время баскетбольного матча в Румынии

Сербский баскетбольный тренер Далибор Дестанович скончался во время матча юношеских команд в Румынии от остановки сердца, сообщает румынский Observator.

Специалисту, который тренировал юношескую команду «Феникс» стало плохо во время первой четверти матча. Он потерял сознание прямо на площадке и зрители вызвали скорую помощь, которая прибыла через 15 минут. Но в ней не оказалось врача, Дестановича пытался реанимировать фельдшер, но через полчаса сербский специалист скончался.

Полиция начала расследование по статьям о непредумышленном убийстве и халатности.